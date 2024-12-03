Наречена загинула у день свого весілля: згорьований чоловік розповів, якими були її останні слова

Винну у ДТП жінку засудили до 25 років позбавлення волі.
У США нарчена загинула у день свого весілля. Трагедія сталась через ДТП.
Про це пише mirror.co.uk.
Арік Хатчінсон одружився із Самантою Міллер у квітні 2023 року. Нещастя сталось у день їхнього весілля, коли пара їхала на гольф-карі. У них на швидкості врізався нетвереза 26-річна жінка.
Саманта загинула миттєво, ще у весільній сукні, а її чоловіка госпіталізували з серйозними пораненнями. У суді Чарльстона, штат Південна Кароліна, Арік Хатчінсон сказав: "Я шкодую, що не пішов тієї ночі, щоб їй не довелося йти самій. У мене немає радості, немає пристрасті, немає драйву. Я застряг у пеклі. Що можна сказати, коли твій світ розбитий вщент? Я думаю про ту ніч кожного дня і про останні хвилини, які я провів з Сем на гольф-карті. Вона сказала мені, що не хоче, щоб ніч закінчувалася, і я поцілував її в лоб, і це останнє, що я пам'ятаю".
Підсудна визнала себе винною, зазначивши, що вона алкоголічка. Її засудили до 25 років позбавлення волі.
Нагадаємо, подружжя, яке робило ремонт у своєму новому будинку, було приголомшене, знайшовши за каміном капсулу часу 30-річної давнини.
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