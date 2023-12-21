Наречені в один час потрапили у дві різні авіакатастрофи: як так сталося (фото)

В Італії закохані чоловік та жінка потрапили у дві різні авіакатастрофи.

Про це пише Daily Mail.

30-річний Стефано Піріллі та його 22-річна наречена Антонієтта Демаші вирушили до міста Турін різними надлегкими літаками, щоб потрапити на зустріч із друзями.

Стефано та Антонієтта / Фото: dailymail.co.uk

Двомісний Tecnam P92 Echo Super, на борту якого перебував Стефано, розбився у Сан-Гілліо. Повітряне судно, на якому летіла Антонієтта, також упав поблизу Бусано – за 40 км звідти.

Наречені в один день потрапили у дві різні авіакатастрофи / Фото: dailymail.co.uk

Чоловік не постраждав, тоді як його наречена отримала травму тазу. Її доставили до лікарні.

Наречені в один день потрапили у дві різні авіакатастрофи / Фото: dailymail.co.uk

Стефано сказав: "Це був перший досвід польоту Антонієтти, і мені дуже шкода, що так сталося. День розпочався так красиво, і це закінчилося тим, що ми обидва впали в окремих літальних апаратах. Нам пощастило, що ми не загинули і наші думки з пілотами, які отримали поранення".

Наречені в один день потрапили у дві різні авіакатастрофи / Фото: dailymail.co.uk

Чоловік також розповів, що причиною двох катастроф стали погодні умови: "Почався туман, температура впала, а потім настала раптова ніч. Ми пропустили злітно-посадкову смугу близько 100 метрів, мені вдалося вийти з уламків і витягнув іншого пілота. Мені вдалося зателефонувати до служби надзвичайних ситуацій, а потім я намагався зателефонувати Антонієтті, але відповіді не було, а потім пожежники з’явилися і сказали, як це божевільно, оскільки це була їхня друга аварія літака. Я кинувся безпосередньо до лікарні і відтоді був там, просто сподіваюся, що Антонієтту та Паоло незабаром випишуть".

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Нагадаємо, в Аргентині пасажирський літак знесло шаленим вітром зі злітно-посадкової смуги. Повітряне судно потребує ремонту.

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