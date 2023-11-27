Наречений розстріляв на своєму весіллі дружину, свекруху та гостей – фото

У Таїланді наречений на своєму весіллі вбив чотирьох людей, перш ніж накласти на себе руки.

Про це пише Daily Star.

Стрілянина відбулася 25 листопада в районі Ван Нам Кхієо о 23:25. Весільна вечірка 29-річного Чатуронга Суксука та 44-річної Канчани Пачунтуек відбулася у приватному будинку.

За повідомленням Bangkok Post, гості, очевидно, зауважили, що Чатуронг, колишній рейнджер і паралімпійський спортсмен, був незадоволеним, про що вони згодом повідомили слідчим. Місцеві ЗМІ повідомили, що під час весілля пара посварилася, внаслідок чого Чатуронг попрямував до своєї машини, щоб схопити пістолет.

Чатуронг Суксук / Фото: ViralPress

Він почав стріляти, вбивши свою наречену, а також її 62-річну матір та її 38-річну сестру. Двоє інших гостей було поранено так званими "дурними" кулями. Обох було доставлено до лікарні, але один із них, 50-річний чоловік, помер від травм.

Канчана Пачунтуек / Фото: ViralPress

За даними поліції, пара прожила разом три роки, перш ніж вирішила одружитися. За непідтвердженими даними, він почувався невпевнено через різницю у віці зі своєю нареченою, хоча поліція наголосила, що це лише припущення.

Поліція Чатуронга заявила, що він "на той час був у стані сильного алкогольного сп'яніння". Мотив залишається незрозумілим, хоча стверджується, що зброю та боєприпаси було придбано законно.

Передбачається, що після стрілянини Чатуронг направив пістолет на себе і вмить помер.

Наречений на своєму весіллі вбив чотирьох людей / Фото: ViralPress

Минулого року він виграв срібну медаль на Паралімпійських іграх в Індонезії. Чоловік втратив ногу під час служби у воєнізованому підрозділі легкої піхоти, який патрулює кордони Таїланду.

Нагадаємо, сини віддали своєму хворому батьку нирку та печінку. Органи чоловіка відмовили два роки тому.

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