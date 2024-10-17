Наречений трагічно загинув на очах у коханої в день весілля: що сталося та останнє фото подружжя

У США наречений був трагічно застрелений у день свого весілля на очах у новоспеченої дружини після сварки з "абсолютно незнайомим чоловіком".

Про це повідомляє Mirror US.

37-річний Тайрек Бертон був смертельно поранений під час власного весільного банкету в Barber Park Events Center у Грінсборо, штат Північна Кароліна, в суботу, 12 жовтня.

Поліція була викликана на місце події близько 20:50 і знайшла Тайрека на автостоянці з численними вогнепальними пораненнями. Попри всі зусилля рятувальників, він трагічно загинув внаслідок отриманих поранень на місці події.

Члени сім'ї розповіли, що Тайрек, батько чотирьох доньок, ненадовго відлучився з місця проведення весілля, щоб щось забрати, коли його переслідував чоловік, який звинуватив його в тому, що він підрізав його на дорозі. Свідки повідомили, що підозрюваний вступив у конфлікт з Тайреком, вимагаючи сказати, хто обігнав його на найближчому знаку "Стоп".

Після короткої суперечки чоловік відкрив вогонь, убивши Тайрека на очах у його дружини.

"Мій брат зовсім не знав цього чоловіка, вони ніколи не зустрічалися. Він не знає, як його звати. Вони ніколи не тиснули один одному руки. Це був абсолютно випадковий незнайомець, і він холоднокровно застрелив його", - сказала сестра Тайрека Бріттані Бертон. "Це мав бути один з найщасливіших моментів його життя, а він перетворився на щось трагічне".

Тайрек Бертон із дружиною / Фото: GoFundMe

Після стрілянини нападник все ще перебуває на волі, поліція веде активні пошуки та розслідування. Підозрюваних не виявлено, і детективи невтомно працюють над розкриттям подій, що призвели до цього жахливого злочину.

"Побачив щось – скажи щось. Це дуже просто", - сказала Бріттані. "Камери на дверних дзвінках збігаються з описом. Детективи вже там. І я теж".

Сім'я Бертонів розповіла, що Тайрек прожив зі своєю дружиною десять років і був відданим вітчимом для її двох дітей. Вони пам'ятають його як людину, чия спадщина буде визначатися його любов'ю і непохитною відданістю своїй родині.

На сторінці GoFundMe, створеній родичкою Тайрека Кейшею Саттерфілд, розповідається ця несамовита історія: "У суботу 12 жовтня 2024 року мій двоюрідний брат одружився з коханою людиною в один з найщасливіших днів свого життя, який трагічно обірвався через агресію на дорозі, що закінчилася стріляниною з вогнепальної зброї. Він був коханим чоловіком, батьком чотирьох прекрасних дівчаток, братом і другом, відомим своєю щедрістю і заразливою усмішкою. Несподівана втрата може спричинити величезний стрес і тиск на сім'ю. Ваша пожертва допоможе покрити витрати та підтримати родину Тайрека у цей важкий час. Будь ласка, допоможіть нам забезпечити його сім'ю необхідним доглядом".

Нагадаємо, 39-річна мама померла, опинившись у пастці у своєму ліжку. Вона задихнулася.

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