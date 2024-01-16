Наречену заарештували, а коханий – втік: чому весілля пари закінчилося, не розпочавшись (фото)

Її обранця поки що не знайшли.

У Мексиці наречену заарештували просто у день весілля.

Про це пише CBS News.

Ненсі разом із коханим Клементе та ще шістьма підозрюваними звинуватили у схемі здирництва. Втім, обранець жінки, псевдонім якого "миша", встиг втекти. Його затримати не вдалося. Закохані так і не встигли обмінятися обітницями.

За словами влади, пара входила до групи, звинуваченої у вимаганні у торговців куркою в Толуці, що неподалік Мехіко. Закоханих також підозрюють у викраденні чотирьох робітників із птахофабрики. Одного із восьми заарештованих підозрюваних, ідентифікованого як Сантьяго, було звинувачено в "управлінні вантажівкою типу Explorer" для перевезення викрадених жертв.

Прокуратура опублікувала фото Ненсі у наручниках та весільній сукні.

Наречену заарештували перед весіллям / Фото: cbsnews.com

Підозрювані, ймовірно, пов'язані з наркокартелем La Familia Michoacana, повідомила прокуратура. Раніше цього місяця той самий картель був звинувачений у нападі безпілотником в південному штаті Герреро, внаслідок якого загинули щонайменше шестеро людей.

Місаель, відомий під псевдонімом "курча", імовірно "контролював вимагання" в регіоні, а Набор був названий владою "головним накопичувачем та контролером торгівлі куркою та яйцями".

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Влада заявляє, що банди-конкуренти борються за контроль над вимаганням у регіоні. Вони кажуть, що суперечка загострилася в липні минулого року, коли в Толуці було виявлено людські останки та попереджувальні написи. Згодом прокуратура заарештувала 11 членів злочинного угруповання, відомого як ElPecha.

2023 року прокуратура штату Мексика повідомила про зменшення випадків здирництва на 3,44% порівняно з попереднім роком. Зокрема, за даними влади, зусилля щодо припинення здирництва у сфері птахівництва та яєць призвели до збитків злочинних угруповань на суму близько 47 мільйонів доларів.

Нагадаємо, жінка подала на розлучення через 48 годин після весілля. Вона пожалілася, як коханий принизив її просто на святі.

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