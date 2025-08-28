ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
579
Час на прочитання
1 хв

Наречений помер на власному весіллі: що сталося

23-річний житель Туреччини став жертвою стрілянини на власному весіллі.

Нареченого вбили на весіллі

Нареченого вбили на весіллі / © Pixabay

У Туреччині 23-річний наречений не пережив день власного весілля через поранення, отримані під час стрілянини.

Про це повідомляє The Guardian.

Алі К. був поранений родичкою новоспеченої дружини. Та почала стріляти, коли молодята поверталися з церемонії одруження додому, і випадково влучила у нареченого. Чоловік помер від отриманих ран.

Жінку затримали — у її саду виявили два пістолети без ліцензії.

Як зазначає видання, стрілянина на весіллях поширена у північному регіоні Туреччини як святкова традиція.

Нагадаємо, у Мексиці озброєна банда вбила одного і поранила двох гостей, увірвавшись на весільну вечірку, коли наречена збиралася кинути свій букет.

