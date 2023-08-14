Наркокартелі, корупція та злочинні банди: хто і навіщо вбив кандидата в президенти Еквадору

Тисячі еквадорських солдатів і поліцейських були задіяні в операції з переведення сумнозвісного лідера банди до в'язниці суворого режиму.

Лідера організованого злочинного угруповання Los Choneros Хосе Адольфо Масіаса, відомого як “Фіто”, звинувачують у надсиланні погроз смерті вбитому кандидату в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо.

Про це пише BBC.

Антикорупційного активіста було вбито трьома пострілами в голову, коли він виходив з передвиборчого мітингу 9 серпня. Перед вбивством Вільявісенсіо заявив, що йому погрожував Фіто. “Якщо я продовжу... згадувати Лос Чонерос [банду], вони мене зламають”, — сказав він.

Його смерть шокувала країну, якій вдалося уникнути десятиліть насильства наркобанд, картельних війн і корупції, що вразили багатьох її сусідів. Однак останніми роками злочинність різко зросла, що було спричинено зростанням колумбійських і мексиканських наркокартелів.

13 серпня його партія Construye оголосила, що Крістіан Зуріта, журналіст, замінить Вільявісенсіо на посаді кандидата в президенти.

Це було зроблено після того, як 12 серпня було оголошено ім'я Андреа Гонсалес, соратниці вбитого політика на виборах.

Вдова Вільявісенсіо Вероніка Сарауз заявила, що покладає відповідальність за смерть чоловіка на державу, і що вона незадоволена тим, що Гонсалес була обрана на місце її чоловіка.

Кампанія Вільявісенсіо була зосереджена на боротьбі з корупцією та наркотиками. Він був одним з небагатьох кандидатів, які заявляли про зв'язки між організованою злочинністю та еквадорськими урядовцями.

За день до вбивства він поскаржився в прокуратуру на ймовірні порушення в нафтових контрактах, укладених за часів правління колишнього президента Рафаеля Корреа, які коштували країні 9 млрд доларів США.

Операція з переведення Хосе Адольфо Масіаса, відомого як “Фіто”, до в’язниці суворого режиму / Associated Press

Шестеро колумбійців були заарештовані у зв'язку з вбивством, а сьомий був убитий в перестрілці. Влада не повідомила, хто найняв і заплатив кілерам.

Лідер банди Фіто утримувався у в'язниці №8 в Гуаякілі з 2011 року, і на відеозаписах, поширених силами безпеки, видно, як його в нижній білизні заковували в наручники, коли його переводили до іншої в'язниці.

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо заявив, що Фіто перевели до в'язниці Ла-Рока, розрахованої на 150 осіб, яка є частиною того ж комплексу.

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