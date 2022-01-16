Наркотики були в класах та у спортзалі: у школі через передозування помер 13-річний хлопець

Наркотики були в класах та у спортзалі: у школі через передозування помер 13-річний хлопець

На думку поліції, наркотики до школи принесли учні.

У США в штаті Коннектикут через передозування наркотиками помер 13-річний хлопець. Ще двох школярів госпіталізували.

Про це повідомляє nypost.com.

За даними правоохоронних органів, троє школярів вживали наркотичні речовини. Після цього 13-річний хлопчик знепритомнів, шкільна медсестра намагалась його реанімувати, після чого викликала медиків. Підлітка госпіталізували, проте в суботу, 15 січня, він помер у лікарні. Двох його друзів, які теж вживали наркотики, вдалось врятувати.

Лейтенант поліції Хартфорда Аарон Бойсверт розповів журналістам, що після інциденту зі школи були евакуйовані діти. Під час обшуків у навчальному закладі знайшли 40 пакетиків із наркотиками. Вони були у двох класних кімнатах та спортзалі.

На думку поліції, наркотики до школи принесли учні. Нікого через цей інцидент поки не затримали. Триває слідство.

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