Наркотики і жорстоке побиття в російській армії: правоохоронці розслідують опубліковане відео

На знятих кадрах хлопці у військовій формі завдають удари і вимагають від жертви 20 тисяч рублів та телефон.

Опубліковане у четвер, 7 жовтня, в соцмережах відео із вживанням, ймовірно, наркотиків та побиттям у казармі військової частини у Російській Федерації вивчають правоохоронці.

Про це повідомили у Telegram-каналі Mash.

З коментарів до відео відомо, що учасники цього інциденту — вихідці з Дагестану. Військовослужбовці на ім’я Ісмаїл, Шаміль та Залібек жорстоко б’ють якогось Іслама за те, що він “кинув пацанів”.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, в Іслама вимагають 20 тисяч рублів і телефон, який потрібно "відформатувати". Ймовірно, йдеться про те, що на смартфоні залишилось відео, на якому військовослужбовець вдихає носом білий порошок, який видобув із пігулок.

Відео із вживанням, ймовірно, наркотиків опубліковане перед сценою побиття.

Слідчий комітет РФ розпочав перевірку цього відео.

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Нагадаємо, у Хабаровському краї Росії командира військової частини спецназу і його заступника звинувачують в сексуальному насильстві над рядовими солдатами. Проти майора і капітана порушено кримінальну справу.

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