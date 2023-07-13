Наркотики у Білому домі: у США прозвітували про завершення розслідування

Секретна служба США не встановила власника знайденого у Білому домі кокаїну

На пакетику з кокаїном, знайденому минулого тижня у фойє Білого дому, не виявлено жодних відбитків пальців чи ДНК, незважаючи на складний аналіз кримінальної лабораторії ФБР.

Про це передає АР.

На записах камер спостереження в цьому районі не вдалося ідентифікувати підозрюваного. Про те, хто приніс наркотики в будівлю, немає ніяких підказок.

Агенти Секретної служби США знайшли білий порошок під час звичайної перевірки Білого дому 2 липня в вестибюлі Західного крила, де багато людей заходять і виходять, а туристичні групи збираються, щоб залишити свої телефони та інші речі.

"Без речових доказів слідство не зможе визначити зловмисника серед сотень осіб, які пройшли через вестибюль, де був виявлений кокаїн", — йдеться у звіті представників секретної служби. Розслідування було закрите.

Швидше за все, сумку з наркотиками залишив один із сотень відвідувачів, які входили та виходили з будівлі на вихідних, зазначає джерело видання.

Наявність кокаїну в Білому домі викликала шквал критики та запитань з боку республіканців, які вимагали брифінг щодо розслідування.

Прихильники Республіканської партії, опозиційної до Джо Байдена, який є демократом, навіть припускали, що наркотик належить Хантеру Байдену – сину нинішнього президента США, який раніше боровся з наркотичною залежністю. Зокрема, про це заявляв скандальний попередник Байдена Дональд Трамп

Зазначимо, що Хантер Байден також фігурував у справі компанії Burisma.

Нагадаємо, 2 липня у Білому домі у Вашингтоні, охорона знайшла невідомий порошок, який виявився кокаїном. Це підтвердили лабораторні дослідження Секретної служби США. Через інцидент персонал Білого дому навіть евакуювали, щоправда ненадовго.

Радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявляв, що виявлення кокаїну у Білому домі не несе загрози національній безпеці.

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