Народилася коли не було лампочок і автомобілів: Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу наземну тварину

Народилася коли не було лампочок і автомобілів: Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу наземну тварину

Черепасі Джонатану 190 років.

Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу черепаху світу і найстарішу наземну тварину. Нею став 190-річний Джонатан, який мешкає на острові Святої Олени.

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Про це повідомляє наукове видання Live Science з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

За оцінками, Джонатан народився в 1832 році, що означає, що йому виповнилося або виповниться 190 років у 2022 році. Джонатан народився до того, як королева Вікторія зійшла на британський престол у 1837 рік.

Літня сейшельська гігантська черепаха вже була володарем Книги рекордів Гіннеса як найстаріша з живих наземних тварин, але тепер він офіційно найстаріша черепаха. Він переміг попереднього рекордсмена Ту'ї Малілу, радіаційну черепаху, яка прожила щонайменше 188 років, перш ніж померти в 1965 році.

Джонатан живе на острові Святої Єлени в південній частині Атлантичного океану.

"Він — місцева ікона, що символізує стійкість перед обличчям змін", — говорить ветеринар Джонатана Джо Холлінз.

Нагадаємо, що мешканець Луцька потрапив до Книги рекордів України через листи про кохання, які писав дружині.

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