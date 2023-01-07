Народилася на початку 20 століття: у США померла найстаріша людина

Цього тижня у віці 115 років померла жінка зі штату Айова Бессі Гендрікс, яка вважалася найстарішою людиною в США.

Про це повідомили в похоронному бюро Lampe and Powers, передає CNN.

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Згідно з опублікованим некрологом, Гендрікс народилася як Бессі Лорена поблизу Оберна, штат Айова, 7 листопада 1907 року. Вона працювала вчителем. Після 65 років шлюбу її чоловік помер у 1995 році. Г ендрікс жила у власному будинку до 102 років. Потім вона переїхала до центру догляду за людьми похилого віку та проживала там до самої смерті.

Зазначається, двоє з п'яти її дітей померли перед нею. У жінки залишились 14 онуків і 26 правнуків.

Нагадаємо, в африканській країні Кенії у віці 99 років померла Прісцилла Сітієні, яка вважалася найстаршою ученицею початкової школи у світі.

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