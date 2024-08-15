Народився на Черкащині, возив Путіна до Грозного: помер відомий російський льотчик Харчевський

Російські пропагандисти визнали смерть генерал-майора авіації та бойового льотчика повітряно-космічних сил РФ Олександра Харчевського.

Про це повідомив військовий оглядач, старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram.

"Поки неясно, чи був він збитий у Курській області, опинився на одному з аеродромів, через які били українські БпЛА, чи помер з іншої причини. Так чи інакше, це перша підтверджена втрата чинного генерала ВКС у російсько-українській війні (якщо не брати до уваги відставного генерал-майора Канамата Боташева, який найнявся льотчиком до "Групи Вагнера"), – написав аналітик.

Що відомо про Олександра Харчевського

Генерал-майор Олександр Харчевський, відомий у Росії льотчик-випробувач та засновник авіагрупи "Соколи Росії". До 2015 року Харчевський керував авіацентром у Липецьку, був замішаний у корупційному скандалі, який стався у очолюваному ним центрі у 2011 році. Також прославився тим, що возив тоді ще в. о. президента Володимира Путіна до Грозного літаком Су-27.

Харчевський із Путіним

В авіації Харчевський служив від 1972 року. Харчевський народився 9 травня 1950 року у місті Жашкові в Черкаській області України. Він закінчив Харківське вище авіаційне училище льотчиків та Військово-повітряну академію імені Гагаріна.

Від 1972 до 1978 року Харчевський служив в авіаційних частинах Групи радянських військ у Німеччині, потім був переведений до Липецького авіацентру. У Липецьку служив з 1978 року, а 1997 року очолив авіацентр. 2000-го року — Липецький гарнізон.

Нагадаємо, у Курській області спецпризначенці СБУ взяли у полон понад 100 росіян. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.