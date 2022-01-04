Нарощення російських військ біля українських кордонів: НАТО скликає термінове засідання

Північноатлантична рада збереться на екстрену зустріч 7 січня.

На тлі нарощення Збройних сил Російської Федерації біля українських кордонів міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на позачергове засідання.

Про це йдеться у пресрелізі НАТО, опублікованому 4 січня.

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"Позачергове віртуальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у форматі відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї і безпеку Європи загалом", - йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що зустріч відбудеться у п'ятницю, 7 січня, о 14:00 під керівництвом генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Після зустрічі запланований брифінг.

Варто зазначати, Столтенберг підтвердив, що засідання ради Росія-НАТО відбудеться 12 січня. Перед тим, 10 січня 2022 року, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Наступного дня, 11 січня, відбудуться переговори представників Росії та ОБСЄ.

Нагадаємо, колишній генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен нагадав членам НАТО, що "настав час виконати обіцянки" і нарешті прийняти Україну та Грузії до свого складу. Місце в НАТО Україні та Грузії обіцяли 2008 року.

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