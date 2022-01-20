Нарощення військ на українському кордоні: до Білорусі на навчання прибувають підрозділи армії РФ

Десять днів там триватимуть спільні навчання.
До Білорусі на спільні військові навчання почали прибувати підрозділи російської армії.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 січня.
Маневри під назвою "Союзна рішучість-2022" розпочнуться 10 лютого. Триватимуть десять днів. Разом росіяни та білоруси буцімто відпрацьовуватимуть реагування на можливе вторгнення на їхні території.
Тим часом в Мережі виклали нові супутникові знімки дислокації російських військ на кордонах з Україною поблизу селища Клімова, що у Брянській області. Крім того, до Ростовської області прибули нові бойові розвідувальні гелікоптери КА-52 "Алігатор".
Як повідомлялося, Росія та Білорусь в лютому проведуть раптову перевірку сил реагування - а далі військові навчання. Це буде другим етапом перевірки сил реагування "Союзної держави".
Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.
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