Нарощення військ на українському кордоні: до Білорусі на навчання прибувають підрозділи армії РФ

Нарощення військ на українському кордоні: до Білорусі на навчання прибувають підрозділи армії РФ

Десять днів там триватимуть спільні навчання.

До Білорусі на спільні військові навчання почали прибувати підрозділи російської армії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 січня.

Маневри під назвою "Союзна рішучість-2022" розпочнуться 10 лютого. Триватимуть десять днів. Разом росіяни та білоруси буцімто відпрацьовуватимуть реагування на можливе вторгнення на їхні території.

Тим часом в Мережі виклали нові супутникові знімки дислокації російських військ на кордонах з Україною поблизу селища Клімова, що у Брянській області. Крім того, до Ростовської області прибули нові бойові розвідувальні гелікоптери КА-52 "Алігатор".

До Білорусі на спільні військові навчання почали прибувати підрозділи російської армії

Як повідомлялося, Росія та Білорусь в лютому проведуть раптову перевірку сил реагування - а далі військові навчання. Це буде другим етапом перевірки сил реагування "Союзної держави".

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

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