"Нас бомбят!": мешканці Воронежа скаржаться на атаку БпЛА (відео)

Прапор РФ / © iStock

Реклама

Мешканцям російського Воронежа вдень 18 листопада вкрай неспокійно. Вони скаржаться, що місто атакують невідомі БпЛА.

Кадри публікують у Мережі.

Дата публікації 15:11, 18.11.25 Кількість переглядів 6 Російський Воронеж атакують невідомі дрони

Оприлюднені ролики свідчать про те, що воронежцям доволі «тривожно».

Реклама

«Рєбят, нас бомблять… П***а, нас бомблять, йо**а! П***! Ах**ть! Бл**ь! А не дай бог в мій будинок, бл**ь, залетить? Ви що, тупі? У мене 15-поверхівка, бл**ь, я здохну одразу ж, на**й! Ах**ть», — скиглять росіяни.

«Ї***ть! Он-он, бачиш, в небі? Ніхуя! Ой, блять! Все?», — коментує атаку інший росіянин.

Росіяни заявляють про «збиття балістичної ракети з касетною бойовою частиною, попередньо — ATACAMS».

Раніше повідомлялося про потужний вибух у районі конструкторського бюро хімавтоматики у Воронежі. Це підприємство є частиною держкорпорації «Роскосмос» і займається розробкою та виробництвом рідинних ракетних двигунів.

Реклама

«Наразі причини невідомі, можливо, тестування ракетних двигунів. Слідкуємо», — іронічно прокоментували інцидент у Telegram-каналі Exilenova+.