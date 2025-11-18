ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

"Нас бомбят!": мешканці Воронежа скаржаться на атаку БпЛА (відео)

У вівторок, 18 листопада, над Воронежем РФ чутно вибухи. По невідомих дронах працює ППО.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор РФ

Прапор РФ / © iStock

Мешканцям російського Воронежа вдень 18 листопада вкрай неспокійно. Вони скаржаться, що місто атакують невідомі БпЛА.

Кадри публікують у Мережі.

Оприлюднені ролики свідчать про те, що воронежцям доволі «тривожно».

«Рєбят, нас бомблять… П***а, нас бомблять, йо**а! П***! Ах**ть! Бл**ь! А не дай бог в мій будинок, бл**ь, залетить? Ви що, тупі? У мене 15-поверхівка, бл**ь, я здохну одразу ж, на**й! Ах**ть», — скиглять росіяни.

«Ї***ть! Он-он, бачиш, в небі? Ніхуя! Ой, блять! Все?», — коментує атаку інший росіянин.

Росіяни заявляють про «збиття балістичної ракети з касетною бойовою частиною, попередньо — ATACAMS».

Раніше повідомлялося про потужний вибух у районі конструкторського бюро хімавтоматики у Воронежі. Це підприємство є частиною держкорпорації «Роскосмос» і займається розробкою та виробництвом рідинних ракетних двигунів.

«Наразі причини невідомі, можливо, тестування ракетних двигунів. Слідкуємо», — іронічно прокоментували інцидент у Telegram-каналі Exilenova+.

Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie