"Нас бомблять": росіяни в істериці через нічну атаку дронів - де горіло і вибухало (відео)

Вибухова ніч у Росії / © Associated Press

У Нижньогородській області Росії, в місті Кстово, пролунала серія вибухів через атаку БпЛА, яка почалася близько 00:10 ночі 5 квітня. Повідомляється, що під час атаки значних пошкоджень зазнав нафтопереробний завод, там спалахнула пожежа.

За попередніми даними, внаслідок атаки палає нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Кстово. Про це повідомили OSINT-канали.

«Кстово, промзона НПЗ „Лукойл“, — йдеться у повідомленні, до якого прикріплені ймовірні кадри нічної атаки на місто.

Інший моніторинговий канал написав, що після ударів палає вся промислова зона ураженого НПЗ.

«Там приблизно вже годину вибухає. Нас бомблять!» — скаржаться росіяни.

Офіційного підтвердження атаки дронів на НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області на момент публікації не надходило.

Дата публікації 08:31, 05.04.26

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем паралізували роботу стратегічного підприємства, яке забезпечувало бронею російське танкове виробництво. Ціллю став Алчевський металургійний комбінат — один із ключових промислових гігантів, що працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.