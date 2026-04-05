Світ

Світ
2893
1 хв

"Нас бомблять": росіяни в істериці через нічну атаку дронів - де горіло і вибухало (відео)

Місцеві нарахували понад 20 вибухів. У деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням, а також видно дим на місці влучання.

Анастасія Павленко
Вибухова ніч у Росії

Вибухова ніч у Росії / © Associated Press

У Нижньогородській області Росії, в місті Кстово, пролунала серія вибухів через атаку БпЛА, яка почалася близько 00:10 ночі 5 квітня. Повідомляється, що під час атаки значних пошкоджень зазнав нафтопереробний завод, там спалахнула пожежа.

За попередніми даними, внаслідок атаки палає нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Кстово. Про це повідомили OSINT-канали.

«Кстово, промзона НПЗ „Лукойл“, — йдеться у повідомленні, до якого прикріплені ймовірні кадри нічної атаки на місто.

Інший моніторинговий канал написав, що після ударів палає вся промислова зона ураженого НПЗ.

«Там приблизно вже годину вибухає. Нас бомблять!» — скаржаться росіяни.

Офіційного підтвердження атаки дронів на НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами безпілотних систем паралізували роботу стратегічного підприємства, яке забезпечувало бронею російське танкове виробництво. Ціллю став Алчевський металургійний комбінат — один із ключових промислових гігантів, що працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.

