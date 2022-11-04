"Нас ніхто не чує": російські "мобіки" скаржаться, що їх без підготовки кинули на забій

Російські "мобіки" з міста Богучар, що на півдні Воронезької області, скаржаться на те, що їх хочуть звинуватити у дезертирстві. Наразі призовники з 252 мотострілецького полку військової частини 91711 перебувають в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал ЧТД.

Мобілізовані скаржаться, що їх без підготовки кинули на забій у війні в Україні. Спочатку вони дійшли до кордону селища Мілове на Луганщині. Мовляв, там просили командирів повернути їх додому - на територію частини. Втім, солдатам відмовили. Їх повернули назад на фронт через Валуйки. Наразі вони перебувають на території військової комендатури на Луганщині.

Призовники скаржаться, мовляв, їх ніхто не чує. Саме тому просять допомогти. "Мобіки" кажуть, що керівництво загрожує кримінальними злочинами за дезертирство.

"Нас не хочуть випускати у бік Росії. Заявки написали. Все зробили. Нас ніхто не чує. Просимо надати нам правову допомогу", - кажуть солдати у відео, яке записали 3 листопада.

Особливості російської "могилізації"

Часткова мобілізація в РФ від самого початку викликала невдоволення серед громадян. Зокрема, деякі чоловіки відмовляються воювати, а тому обирають ув'язнення - замість участі у війні. Так, дружини трьох мобілізованих заявили, що їхні чоловіки постали перед військовим судом. "Мобіки" відмовляються повертатися на лінію фронту.

Тим часом мобілізовані навчального центру в Єлані, що у Свердловськй області, потерпають від вошей. Спалах педикульозу серед призовників стався тому, що їм не вистачає місць для миття.

У Московській області 23-річний призовник втік військової частини, не доїхахавши на війну. Молодик заявив, що його побили. Мовляв, сталося це тому, що він ніби-то мав напружені стосунки з командиром. Медики діагностували у "мобіка" забиті місця голови, садна на обличчі і тілі.

В Ульянівській області запротестували призовники із Чувашії. Чоловіки так і не отримали обіцяних Кремлем виплат. Йдеться про 195 тис. рублів. "Заради чого тоді нам йти воювати за цю державу", - заявили вони.

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