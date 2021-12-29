"Нас оминають": президент Естонії різко висловився про переговори Байдена та Путіна

Президент Естонії стурбований, що розмови між Росією та США ведуться, а про що саме — невідомо.
Розмова американського президента Джо Байдена з Володимиром Путіним стривожила деякі держави, зокрема Естонію.
Про це заявив президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю ERR.
"Так, ця бесіда дійсно багатьох стривожила. Почуття було таке, що нас оминають. Звідси й телефонна розмова з Байденом, яку провели пізніше за країни Східної Європи, східного крила ЄС, – та інші країни теж", — заявив він.
За словами Каріса, не лише Естонія "почувається зачепленою", а й, наприклад, Канада та інші держави. Президент Естонії стурбований, що розмови між Росією та США ведуться, а про що саме — невідомо.
Нагадаємо, що 7 грудня президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін провели двогодинні переговори. Незабаром стало відомо, про що домовилися президенти і на що чекати Україні.
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