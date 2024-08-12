"Нас послали на**й!": полонений строковик з Курської області розповів, що пережив на війні (відео)

У полон до ЗСУ потрапив черговий російський строковик. Солдату 488-го мотострілецького полку ЗС РФ Владислав Кичков лише 21 рік. Він вже встиг "віддати борг батьківщині", яка здійснює геноцид українського народу, і потрапити у полон в Курській області. Каже, що його без військової підготовки відправили "помирати, як собаку", і бідкається, що хоче додому.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Окупант, який потрапив у полон на Курщині, розповів про війну

"Нас на**й кинули, у нас не було жодної підтримки, нічого взагалі"

Додає, що такий собі генерал Лапін кидає таких самих строковиків у бій, щоб вони там "помирали як собаки", потрапляли у полон.

"Йому по**й на це, йому по**й на нас, і буде далі по**й"

Він закликав усіх не йти на війну. Просить маму влаштовувати суспільний резонанс.

"Ти не уявляєш, мамо, як я хочу додому!"

Стверджує, що жодної військової підготовки не було. Він не хоче, щоб таке ще з кимось сталося.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 66 автомобілів та одну одиницю спецтехніки.

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