"Нас за що?": полька відповіла подрузі-росіянці, чому Україна проводить операцію у Курській області

Полька, яка мешкає у Москві, зателефонувала до своєї подруги з Курська та відповіла на скиглення росіян, чому українці почали операцію у Курській області. Її вразила цинічність громадян країни-агресорки.

Про це пише польське видання onet.pl

За даними видання, їхня співрозмовниця є полькою, яка мешкає у Москві та має подругу в Курську. Коли почався наступ України у Курській області, вона зателефонувала знайомій. Проте росіянка спочатку розплакалась та кинула слухавку.

Наступного дня вона відповіла, що "була шокована від того, що сталось". Росіянка побідкалась, що "не розуміє, за що їм це все".

"На її думку, росіяни ні в чому не винні", - каже співрозмовниця польського видання і цитує слова своєї подруги: "Ми жили мирно, займалися своїми справами, на Україну і на спецоперацію (війну Росії проти України - ред.) нам було начхати. Ми не заслужили, щоб нас вбивали українські солдати і руйнували наші будинки. Якщо Путін їх образив, нехай атакують Кремль".

Росіянка також заявила, що займається гуманітарною допомогою та почала кричати, що її брат хоче добровільно піти вбивати українців.

"Як розповіла моя знайома, одні жителі Курська і Курської області звинувачують українців, інші - владу, яка "кинула їх на поталу українцям, щоб ті подбали про них. Дехто жартує, що, можливо, зараз дійсно було б краще, якби Курська область була приєднана до України. Може, тоді б люди почали жити краще.... Інші кажуть, що Росія повинна перемогти і Україна повинна зникнути з лиця землі як держава, стати частиною Росії. А дехто просто не розуміє, чому російські військові досі не вигнали ворога з Курської області", - розповіла полька.

Проте іноземка не змовчала на істерику росіянки та пояснила причини наступу на Курщину: "Тому що ви "мирно жили", коли російські солдати вбивали людей у Харкові, Бучі, Ірпені, коли вони зруйнували Маріуполь, коли вони обстрілювали Київ, Львів, Одесу".

Нагадаємо, які території у Курській області контролюють ЗСУ та чого очікувати від Путіна.

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