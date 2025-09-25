"Нас змусили спати в машині": туристи розповіли, як популярна мережа готелів "карає" гостей

Готель вигнав сім'ю через відсутність фізичної картки / © www.expertreviews.co.uk

Родина із маленькою дитиною, опинилася у вкрай неприємній ситуації після того, як новий готель мережі Marriott в США нібито відмовив їм у заселенні через відсутність фізичної кредитної картки. За словами голови сім’ї, їм довелося провести ніч у своїй машині, попри підтверджене бронювання.

Про це йдеться у матеріалі New York Post із посиланням на розповідь постраждалих гостей.

Зокрема, гості одного з нових готелей мережі заявили, що адміністратори не визнали їхнього бронювання, оскільки чоловік — голова родини — загубив свою пластикову кредитну картку. При цьому він намагався скористатися функцією «цифрової реєстрації», яку сам Marriott активно рекламує як зручний спосіб оминути стійку реєстрації.

«Моя маленька дитина та дружина спали в нашій машині спекотної ночі в Лас-Вегасі, поки я неодноразово намагався добитися допомоги по всіх офіційних каналах», — обурився гість.

Цифрова реєстрація обернулася жахіттям

Ситуація погіршилася тим, що, за словами чоловіка, керівництво готелю не виявило співчуття. Натомість генеральний менеджер надіслав повідомлення, в якому пояснив, що їхня політика вимагає обов’язкового пред’явлення фізичної картки для чипування.

Представники мережі у відповідь на скаргу туристів підтвердили, що адміністрація готелю діяла у рамках своїх правил, хоча й визнали «невідповідність між рекламованими зручностями та операційною практикою». Компанія повідомила, що «спостереження гостя були передані внутрішнім командам для подальшого аналізу», але не запропонувала жодного рішення.

Обман чи недобросовісна практика?

Постраждалий гість різко відреагував на відповідь корпорації, звинувативши Marriott у недобросовісній торговельній практиці.

«Коли компанія продовжує просувати певну функцію як стимул до покупки, знаючи, що вона не буде надана, питання перестає бути питанням внутрішньої політики і стає питанням обманної торговельної практики», — заявив він.

Він запропонував Marriott або прибрати рекламу «цифрової реєстрації», або чітко вказати, що фізична картка все одно потрібна для заселення, щоб уникнути подібних інцидентів та захистити себе від можливих позовів.

Цей випадок — не єдиний приклад зростаючого невдоволення клієнтів в індустрії гостинності, зазначає видання. Інші мандрівники повідомляють про несподівані запити на чайові на сайтах бронювання і навіть про прямі прохання про грошові «подяки» просто під час заселення в готель.

