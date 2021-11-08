NASA планує повернути на Землю чотирьох астронавтів: через проблеми з туалетом вони летітимуть у підгузках

Проблему із туалетом у капсулі "Crew Dragon" помітили ще у вересні, однак досі його не полагодили.
Космонавти у підгузках. NASA планує повернути на Землю чотирьох астронавтів. Через несправний туалет у космічному кораблі їм доведеться летіти... у підгузках.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 листопада.
Від Міжнародної космічної станції до Землі – 20 годин льоту. Тож без страховки не обійтися. Проблему із туалетом у капсулі "Crew Dragon" компанії SpaceX Ілона Маска помітили ще у вересні, однак досі його не полагодили. Екіпаж вирушить на Землю сьогодні ввечері, якщо дозволятиме погода у Флориді - виліт вже кілька разів переносили.
Космонавти провели на орбіті шість місяців і поки що їм на заміну нікого не відправлятимуть. На МКС залишаться троє астронавтів – двоє росіян та американець.
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