У NASA хочуть повернути зразки порід з Марса: що вирішили

Агентство залучило сім приватних компаній до місії з прискореного повернення зразків з Марса.

NASA вивчає альтернативні методи повернення зразків з Марса. Американське космічне відомство оголосило про співпрацю з сімома приватними компаніями в рамках місії з повернення зразків марсіанських порід на Землю. На такий крок NASA пішло після того, як у квітні 2024 року було визнано, що поточний графік місії Mars Sample Return зірвано, а оптимістичні прогнози відсунули повернення зразків на 2040-і роки.

Такий розвиток подій змусив NASA звернутися до приватного сектору в пошуках інноваційних рішень, щоб подолати фінансові та технологічні проблеми місії.

Намагаючись відновити місію MSR, NASA пропонує контракти з фіксованою ціною до 1,5 мільйона доларів на 90-денні дослідження. Ці дослідження вивчатимуть нові підходи до повернення марсіанських зразків на Землю раніше очікуваного терміну.

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Окрім семи приватних компаній, ініціатива включає Лабораторію реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії та Лабораторію прикладної фізики Джона Гопкінса, а потенційним десятим партнером, як припускають, стане Європейське космічне агентство (ESA).

"Повернення зразків з Марса буде однією з найскладніших місій NASA, і дуже важливо, щоб ми виконали її швидше, з меншим ризиком і меншими витратами", – наголосив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Адміністратор NASA також додав, що підтримує бачення обраних компаній, центрів та партнерів, які представляють їх, оскільки відомство шукає свіжі та інноваційні ідеї для "розкриття великих космічних таємниць Червоної планети".

Ось сім компаній, які беруть участь у цьому проєкті:

Lockheed Martin,

SpaceX,

Aerojet Rocketdyne,

Blue Origin,

Quantum Space,

Northrop Grumman,

Whittinghill Aerospace.

Кожна з цих компаній зробить свій внесок у різні аспекти місії.

Очікується, що SpaceX буде використовувати свій космічний корабель Starship, який призначений для повернення великих корисних вантажів на Землю.

Компанія Aerojet Rocketdyne, відома своєю технологією ракетних двигунів, зосередиться на розробці рідинного ракетного двигуна для апарату для сходження на Марс.

Blue Origin запропонувала адаптувати свої технології з місячної місії Artemis для повернення зразків на Марс.

Northrop Grumman працюватиме над силовою установкою для спускового модуля.

Whittinghill Aerospace розробить одноступеневу ракету для підйому зразків на орбіту Марса.

Lockheed Martin запропонує низку рішень для різних аспектів місії.

Quantum Space ще не розкрила своїх конкретних планів.

Місія з дослідження Марса триває

Наразі марсохід NASA Perseverance, який приземлився на Червоній планеті у 2021 році, старанно збирає зразки. На сьогодні він заповнив 24 з 40 пробірок, причому кожен зразок береться в двох екземплярах – одна пробірка залишається на поверхні Марса, а інша зберігається всередині марсохода.

Початковий план вилучення зразків передбачав або забір їх безпосередньо з Perseverance, або використання міні-марсоходів чи гелікоптерів для збору зразків з поверхні і транспортування їх до підйомного модуля.

Однак після того, як Китай оголосив про власну місію з повернення марсіанських зразків до 2030-х років, NASA стикається з посиленим тиском, щоб прискорити свої зусилля.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про створення нової групи для розслідування повідомлень про присутність НЛО.

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