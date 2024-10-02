"Насамперед Україна": глава МЗС Польщі проведе першу розмову з новим генсеком НАТО

Під час розмови обговорюватимуть війну в Україні та на Близькому Сході.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у середу, 2 жовтня, проведе першу розмову з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головною темою розмови буде допомога Україні.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський в коментарі для "Укрінформ".

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"Будуть дві головні теми розмови: насамперед Україна, допомога для України, координація надання підтримки Києву. Друге питання стосуватиметься Близького Сходу, нинішнього загострення ситуації, а також напрямків її розвитку", – повідомив Вронський.

Нагадаємо, Марк Рютте вступив на посаду генерального секретаря НАТО в критичний момент для світової безпеки. Відомий своїми вміннями працювати з людьми, Рютте — HR-менеджер, який став політиком — показав, що може впоратися зі складними ситуаціями.

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