Населення Китаю рекордно скорочується: приголомшливі прогнози експертів

Населення Китаю у 2023-му скорочувалося другий рік поспіль через рекордно низький рівень народжуваності та смерті від коронавірусу. За даними Національного бюро статистики, загальна кількість жителів країни скоротилася на 2,08 мільйона осіб — до 1,409 мільярда.

Як зазначає Reuters, це значно перевищує скорочення населення на 850 тисяч осіб у 2022 році, яке стало першим із 1961 року під час Великого голоду епохи Мао Цзедуна.

На початку минулого року Китай пережив драматичний загальнонаціональний сплеск коронавірусу після трьох років жорсткого скринінгу та карантинних заходів, завдяки яким вірус вдавалося стримувати, доки влада раптово не скасувала обмеження в грудні 2022 року.

Загальна кількість смертей минулого року зросла на 6,6% до 11,1 мільйона, при цьому рівень смертності досяг найвищого рівня з 1974 року під час Культурної революції.

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Кількість нових народжень впала на 5,7% до 9,02 мільйона, а коефіцієнт народжуваності склав рекордно низькі 6,39 народжень на 1000 осіб, порівняно з 6,77 народжень у 2022 році.

Народжуваність у країні різко знижувалася протягом десятиліть внаслідок політики “однієї дитини”, що впроваджувалася з 1980 по 2015 рік, та швидкої урбанізації в цей період. Як і під час попередніх економічних бумів у Японії та Південній Кореї, значна частина населення переїхала із сільських господарств Китаю до міст, де народження дітей коштує дорожче.

У 2022 році рівень народжуваності в Японії становив 6,3 на 1000 осіб, тоді як у Південній Кореї — 4,9.

“Як ми неодноразово спостерігали на прикладі інших країн з низькою народжуваністю, зниження народжуваності часто дуже важко повернути назад”, — зазначає демограф Мічиганського університету Чжоу Юнь.

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, минулого року Індія випередила Китай як найбільш густонаселена країна світу, що спричинило нові дебати щодо доцільності перенесення деяких китайських ланцюгів постачання на інші ринки, особливо на тлі зростання геополітичної напруженості між Пекіном і Вашингтоном.

Населення Китаю у віці 60 років і старше досягло 296,97 мільйона осіб у 2023 році, що становить близько 21,1% від загальної кількості.

У довгостроковій перспективі експерти ООН прогнозують, що населення Китаю скоротиться на 109 мільйонів до 2050 року, що більш ніж утричі перевищує їхній попередній прогноз у 2019 році.

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