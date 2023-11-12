“Населення збільшиться як за рухом чарівної палички”: патріарх Кирило виступив з ініціативою

Очільник Російської православної церкви та поплічник Путіна патріарх Кирило закликав ухвалити в РФ федеральний закон про покарання за “схиляння” жінок до аборту.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Патріарх засумнівався, що лікарі рекомендують переривати вагітність, керуючись виключно медичними показаннями. На його думку, іноді це відбувається “з комерційних причин”, що є злочином.

Кирило також підкреслив, що всеросійська заборона “схиляння” до абортів особливо актуальна в умовах теперішньої демографічної кризи в РФ.

“Ми потребуємо більшої кількості людей. Це факт очевидний, усі визнають: і політики, і соціологи... А населення збільшиться просто як за рухом чарівної палички, якщо ми цю проблему вирішимо — навчимося відмовляти жінок від здійснення абортів. Відразу статистика піде вгору”, — заявив патріарх.

Раніше штрафи за схиляння жінок до переривання вагітності запровадили два російські регіони. У Мордовії фізособам за таке порушення доведеться заплатити 5 - 10 тисяч рублів ($40-80), а в Тверській області - 3-5 тисяч рублів ($25-40). Максимальна сума штрафу для юридичних осіб - 200 тисяч рублів ($1 600) в обох регіонах.

Нагадаємо, подвійним ударом для російської демографії є те, що російські чоловіки у “первинному дітородному віці” вмирають на війні в Україні або тікають від мобілізації за кордон.

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