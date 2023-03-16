"Наша безпека виграє": в уряді Польщі заявили про важливість надання Україні МіГ-29

Спікер польського уряду Пьотр Мюллер заявив, передавання Україні винищувачів МіГ-29 зміцнить безпеку Польщі. Адже це допоможе утримати Росію якомога далі від кордону.

Про це повідомляє PAP.

За словами політика, безпека його країни жодним чином не постраждає від передавання винищувачів Україні. Ба більше - вона лише виграє.

"Наша безпека виграє від цього, тому що весь час ми триматимемо російський фронт далеко від наших кордонів", - пояснив Мюллер.

Спікер каже, що Польща зміцнює свою оборону через укладання подальших контрактів на оснащення армії. Зокрема, Варшава, отримує компенсацію від Європейського союзу за обладнання, яке передається Україні.

"Якщо сьогодні хтось хоче підірвати підтримку України у плані боротьби з Росією, то він не розуміє, що на черзі буде Польща", - зауважив Мюллер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький днями заявив, що Україна найближчими тижнями може отримати від його країни винищувачі Міг-29. Йдеться про наступні 4-6 тижнів. Наразі у Польщі 28 таких літаків.

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