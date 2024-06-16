"Наша країна в біді": Трамп попередив американців про загрозу Третьої світової війни

Дональд Трамп каже, що США може стати частиною світового конфлікту.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив перед своїми виборцями і заявив про загрозу Третьої світової війни. Сказавши, що Вашингтон ризикує бути втягнутим у новий світовий збройний конфлікт.

Про це він сказав на передвиборчому заході Turning Point USA в Детройті, пише C-SPAN.

"Найголовніше, що нам треба зробити, це врятувати нашу країну, тому що наша країна в біді. Існує реальна ймовірність Третьої світової війни", - заявив кандидат у президенти США.

Нагадаємо, Трамп висловив обурення через обсяги допомоги Україні від США.

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