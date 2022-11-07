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Наша планета наближається до переломного кліматичного моменту - Гутерреш

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Наша планета наближається до переломного кліматичного моменту - Гутерреш

Фото: Associated Press

Наша планета наближається до переломного кліматичного моменту.

Земля наближається до переломного кліматичного моменту. Про це під час кліматичного саміту COP27 у Єгипті заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Повідомив про це телеканал Sky News.

"Ми програємо. Викиди парникових газів збільшуються. Глобальна температура зростає. І наша планета швидко наближається до переломного моменту, які зроблять кліматичний хаос незворотним. Ми на автобані до "кліматичного пекла", і нога тисне на педаль газу", - заявив Гутерреш.

За його словами, клімат - це центральна проблема нашого століття. Він закликав світ домовитися про "угоду кліматичної солідарності".

"Діяльність людини є причиною проблем клімату. Людські дії мають бути й вирішенням. Наука однозначна: будь-яка можливість обмежити підвищення температури до 1,5 градуса означає досягнення глобальних чистих нульових викидів до 2050 року. Ми наближаємося до точки неповернення. Щоб уникнути страшної долі, усі країни G20 мають прискорити перехід просто зараз - у цьому десятилітті", - наголосив Генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, що український президент висловив впевненість, що Статут ООН працюватиме для підтримання миру й міжнародного правопорядку.

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