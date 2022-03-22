“Наша позиція прозвучить міцно”: Зеленський розповів про переговори перед важливими самітами у Європі

“Наша позиція прозвучить міцно”: Зеленський розповів про переговори перед важливими самітами у Європі

Український президент скоординував позиції із лідерами Франції та Нідерландів.

У понеділок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський спілкувався із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це він повідомив під час свого звернення до українців.

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За словами Зеленського, під час розмов із лідерами держав ЄС він скоординував позиції України напередодні важливих саміті у Європі. Зеленський нагадав, що24 березня відбудуться зустрічі Великої сімки, лідерів держав НАТО і Євросоюзу.

“Наша позиція точно прозвучить і прозвучить, повірте мені, міцно”, - запевнив президент.

Нагадаємо, Польща на наступному саміті ЄС офіційно запропонує новий пакет санкцій проти РФ, яка підло напала на Україну і варварськи знищує інфраструктуру, розширити їх до рівня "торгової блокади" як морем, так і сушею.

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