"Наша позиція є чіткою": у Китаї прокоментували оголошення часткової мобілізації в Росії

У міністерстві закордонних справ КНР відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії, яку диктатор Путін оголосив від 21 вересня.
У Китаї знову закликали Україну та Росію знайти спосіб мирного врегулювання війни, тобто закликали до переговорів.
Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, пишуть Reuters і Sky News.
Китайське МЗС закликало всі сторони до діалогу й консультацій, а також пошуку способу мирно вирішити проблем безпеки.
"Позиція Китаю щодо України є послідовною та чіткою", — сказав Ван Веньбінь.
Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.
Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.
Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення диктатором Кремля Володимиром Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.
Читайте також:
- "Бермудський трикутник з утилізації росіян": Данілов прокоментував оголошену Путіним мобілізацію
- У Росії деяким громадянам у зв'язку з мобілізацією заборонили виїздити за кордон: хто у переліку
- "Ні могилізації": росіян закликали виходити на акції протесту проти мобілізації