"Наша позиція є чіткою": у Китаї прокоментували оголошення часткової мобілізації в Росії

У міністерстві закордонних справ КНР відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії, яку диктатор Путін оголосив від 21 вересня.

У Китаї знову закликали Україну та Росію знайти спосіб мирного врегулювання війни, тобто закликали до переговорів.

Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, пишуть Reuters і Sky News.

Китайське МЗС закликало всі сторони до діалогу й консультацій, а також пошуку способу мирно вирішити проблем безпеки.

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"Позиція Китаю щодо України є послідовною та чіткою", — сказав Ван Веньбінь.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення диктатором Кремля Володимиром Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

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