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Наша відповідь Маску та розстріл “мобіків” у Росії: головні новини ночі 16 жовтня

Дата публікації
Перегляди
1751
Час на прочитання
1 хв
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Наша відповідь Маску та розстріл “мобіків” у Росії: головні новини ночі 16 жовтня

Фото: скриншот з відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 16 жовтня:

  • Михайло Подоляк похвалив Маска за те, що він нарешті вибрав правильну сторону, і згадав при цьому персонажів “Зоряних воєн”. Читати далі –>
  • Засновник SpaceX вирішив відмовитися від ідеї припинення фінансування Starlink в Україні. Читати далі –>
  • У Бєлгородській області РФ троє військових відкрили стрілянину у військовій частині. Читати далі –>
  • Зовнішньополітичне відомство КНР мотивувало заклик покинути Україну “серйозною безпековою ситуацією”. Читати далі –>
  • В іранській в’язниці Евін, де утримують протестувальників, сталася велика пожежа та було чутно звуки пострілів. Читати далі –>

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1751
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