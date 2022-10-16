Наша відповідь Маску та розстріл “мобіків” у Росії: головні новини ночі 16 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 16 жовтня:
- Михайло Подоляк похвалив Маска за те, що він нарешті вибрав правильну сторону, і згадав при цьому персонажів “Зоряних воєн”. Читати далі –>
- Засновник SpaceX вирішив відмовитися від ідеї припинення фінансування Starlink в Україні. Читати далі –>
- У Бєлгородській області РФ троє військових відкрили стрілянину у військовій частині. Читати далі –>
- Зовнішньополітичне відомство КНР мотивувало заклик покинути Україну “серйозною безпековою ситуацією”. Читати далі –>
- В іранській в’язниці Евін, де утримують протестувальників, сталася велика пожежа та було чутно звуки пострілів. Читати далі –>
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