Нашестя небезпечних змій зафіксували одразу в кількох районах: що відомо

Гадюка / © wikimedia.org

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Влада чеського міста Адамов попередила людей про нашестя гадюк. Змій стали часто бачити в парках та на доріжках між будинками, тому містян просять бути дуже обережними на прогулянках.

Про це пише Сzechia-online.

В Адамові змій знайшли в лісі між вулицями Коменського та Плотні, де часто ходять пішоходи. Влада попереджає, що гадюки можуть з’явитися будь-де в місті, тому радить бути обережними в траві та лісових зонах.

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Раніше з подібним попередженням виступила мерія сусіднього Кунштата, де місцеві жителі навіть зафіксували кубло змій у туристичній дачній зоні Когоутов. Хоча випадків укусів на Бланненщині останнім часом не фіксували, влада вирішила попередити людей заздалегідь.

«Достатньо просто бути обережним і дотримуватися базових правил. Далеко не всі знають, як поводитися в природі, особливо при зустрічі з гадюкою, тому ми опублікували на сайті міста прості рекомендації», — пояснив мер Кунштата Зденек Веттер.

Мер, який за професією є ветеринаром, також закликав власників собак не дозволяти тваринам бігати у високій траві в зонах ризику та уважно стежити за дітьми під час відпочинку на природі.

Проблема підвищеної активності гадюк спостерігається і в інших регіонах Чехії. Фахівці попереджають, що небезпека часто виникає через нерозважливість самих людей. Зокрема, у місті Крнов чоловік був госпіталізований після того, як намагався зробити селфі зі змією, яку зустрів на вулиці. Ще один випадок нападу отруйної змії зафіксували на Шумаві.

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Влада наполегливо просить громадян уникати контакту з плазунами, не намагатися їх фотографувати зблизька та дотримуватися правил безпеки під час перебування у лісових масивах.

Нагадаємо, висока трава, лісові стежки та сонячні галявини можуть бути небезпечними для собак. Фахівці пояснили, чому власникам варто уважніше стежити за своїми улюбленцями.

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