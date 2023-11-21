Нашестя "біженців" з РФ: посол України розповів, куди втікають і як поводяться росіяни за кордоном під час війни

Юрій Клименко розповів про великий наплив росіян до Аргентини від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Під час повномасштабної війни України з РФ близько 35 тисяч російських громадян, зокрема, і представники спецслужб, переїхали до Аргентини.

Про це заявив посол України в Аргентині Юрій Клименко в коментарі "Голосу Америки".

За словами посла, близько 10 тисяч з так званих "біженців" з РФ — це жінки, які хочуть народжувати дітей в Аргентині для того, щоб потім батьки також могли отримати громадянство цієї країни.

Він зазначив, щоб стати біженцем в Аргентині, тобто отримати цей статус, потрібно надати відповідні документи, що підтверджують причини, чому людина намагається отримати статус біженця. Тож далеко не кожен із новоприбулих росіян отримує цей статус.

"Якщо поглянути на останні статистичні дані, то з середини 2022 року натепер до Аргентини прибуло близько 35 тисяч росіян. Це доволі великий показник", — додав посол.

Як ставляться до росіян громадяни Аргентини

Юрій Клименко зауважив, що до росіян в Аргентині місцеві жителі ставляться стримано і з насторогою.

"Більшість росіян так чи інакше асоціюються з країною-агресоркою. Звісно ж, є категорія аргентинців, які з певним співчуттям ставляться до деяких росіян, які, як вони вважають, були вимушені втікати від переслідувань кремлівського режиму", — розповів Юрій Клименко.

Про представників російських спецслужб

Серед 35 тисяч росіян, які сюди прибули, Клименко впевнений, що є представники російських спецслужб, які намагаються краще закріпитися на аргентинській території та зміцнити свої позиції в Латинській Америці.

Він зазначив, що більшість із російських громадян в Аргентині є доволі фінансово забезпеченими. Вони не працюють, живуть у доволі комфортних умовах, переважно не володіють іспанською мовою.

За словами посла, росіяни, що прибули, якихось пільг для себе не мають. Але вони користуються можливостями, які можуть отримати від аргентинської системи.

"Наприклад, я згадував про жінок, які приїжджають сюди народжувати. Вони можуть скористатися певними можливостями аргентинської системи охорони здоровʼя. І така кількість людей, що потребує медичного обслуговування, стає доволі високою. Стало очевидним уже певне навантаження на аргентинську систему охорони здоровʼя", — розповів Юрій Клименко.

Підробляють документи

Більшість росіян на певному етапі звертається із запитом щодо дозволу на проживання.

Почастішали випадки, коли при наданні запиту на продовження перебування в Аргентині представники Росії надають підробні документи. І це, звісно, впливає на ухвалення рішень щодо продовження їхнього перебування в Аргентині.

Про російський великодержавний шовінізм

Посол України в Аргентині наголосив на одній характерній рисі росіян, яка є помітною.

"Це російський великодержавний шовінізм, який простежується у їхній поведінці й тут. І цей великодержавний шовінізм не так тут стосується українців... Тут він має інші прояви. Це стосується ставлення до представників Латинської Америки, передусім пересічних аргентинців. Тобто це така зверхність щодо місцевого населення", — пояснив посол України в Аргентині.

Нагадаємо, днями в Аргентині обрали нового президента. Політик неодноразово висловлювався на підтримку України та засуджував Путіна. Водночас лібертаріанець Хав'єр Мілей симпатизує колишньому президенту США Дональду Трампу. Що відомо про постать нового очільника Аргентини, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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