Нашестя гігантських равликів-вбивць розміром зі щурів тримає місто в страху: що відомо

Частини американського міста Флорида все ще перебувають у стані підвищеної готовності через два роки після того, як були виявлені равлики-вбивці розміром зі щура.

Про це повідомляє Daily Star.

Африканські сухопутні равлики можуть переносити небезпечного паразита –легеневих черв'яків, що спричиняє менінгіт у людей. Вони вторглися у Флориду 2022 року, що спричинило суворий карантин.

Департамент сільського господарства та споживчих послуг Флориди (FDACS) забив на сполох через присутність шкідників у Нью-Порт-Річі, округ Паско, і вже наступного дня ця територія опинилася під карантином.

Мешканцям заборонили вивозити із зони ураження будь-які рослини, ґрунт, сміття, дворові відходи, компост чи будівельні матеріали.

Сьогодні три райони все ще перебувають на карантині, зокрема округи Бровард, Лі та Паско.

"Гігантський африканський сухопутний равлик є одним з найбільш шкідливих равликів у світі і споживає щонайменше 500 різних видів рослин", - попереджає FDACS.

Повідомляється, що інвазивні равлики можуть завдати шкоди місцевому сільському господарству і природному середовищу існування, становлячи значну загрозу для тропічних і субтропічних екосистем.

Гігантського африканського сухопутного равлика вже двічі знищували у Флориді. Вперше він був виявлений 1969 року, а знищений 1975-го. За даними FDACS, останнє знищення цього шкідника відбулося 2021 року після того, як він був виявлений 2011-го в окрузі Маямі-Дейд.

Равлики швидко розмножуються, потенційно відкладаючи до 1200 яєць на рік, і за відсутності природних хижаків вони становлять величезну проблему для викорінення.

Вони можуть жити до дев'яти років, виростаючи до 20 сантиметрів, що приблизно дорівнює розміру долоні дорослої людини. Міністерство сільського господарства США використовує пестицид, відомий як метальдегід, щоб приборкати інвазію.

Карантинний метод має на меті зупинити розповсюдження равликів на нові території. FCACS довелося отримати ордери на доступ до деяких будинків, власники яких відмовилися дозволити їм використовувати хімічні препарати.

Нагадаємо, тим часом Німеччину атакують комахи-чужинці, які перегризають кабелі та знищують паркани. Попри свої невеличкі розміри – від 2 до 3 мм завдовжки – ці комахи стали великою проблемою для місцевих жителів.

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