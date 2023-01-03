"Наші чоловіки загинули, тепер гиньте і ви": військовий експерт розповів про кампанію з мобілізації росіян

Перша хвиля мобілізації, яку у Росії назвали "частковою", не змінила ситуацію на фронті. Мобілізовані росіяни, яких кидали без підготовки, показали, що вони не є активними бійцями. Велика частина тікала з полю бою, гинула, здавалася в полон. Однак очільник Кремля Володимир Путін і військове командування РФ сподіваються, що за рахунок кількості вони зуміють тримати фронт в Україні, а в окремих ситуаціях наприкінці зими-весною розпочнуть наступальні операції.

Про це сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

Щодо реакції населення РФ на мобілізацію та насторїв, які панують у великих містах, експерт навів деяку статистику.

"Серед населення Росії росте незадоволення. У великих містах наразі потужні протестні настрої. Від 24 лютого з Росії виїхало понад 3,5 млн.молодих людей, а також 700 тис. від початку мобілізації. Люди будуть ховатися, частина найближчими днями виїде з Росії", - додав Маломуж.

За його словами, у країні-агресорці починають чергову хвилю інформаційної кампанії з мобілізації.

"Вчора запустили звернення вдів військовиків, які закликають росіян йти на захист країни і мобілізуватися. Але це фактично агресія проти держави, тому що на них ніхто не нападає. Мовляв, наші чоловіки загинули, тепер гиньте і ви! Однак згідно з дослідженнями, 75% росіян не хотіли б брати участь чи відправляти своїх родичів на війну. Це вже потужний індикатор того, що російське суспільство не сприймає заклики", - зазначив Маломуж.

Напередодні військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Путін готує РФ до масштабної війни – до останнього росіянина. Він впевнений, що часткова мобілізація виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон.

Напередодні Нового року окупанти розгорнули агітаційну кампанію у тимчасово захопленому Криму щодо вступу на військову службу за контрактом.

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