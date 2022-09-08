"Наші думки й молитви з вами": Зеленський відреагував на смерть королеви Великої Британії Єлизавети ІІ

Український президент Володимир Зеленський висловив щирі співчуття королівській родині та всьому Сполученому Королівству з приводу смерті королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Глава держави підкреслив, що "думки та молитви" України з британським народом.

Співчуття український президент висловив на офіційній сторінці у Twitter.

"З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття короліській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами", - йдеться у дописі президента.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Також свої співчуття з приводу смерті британської королеви висловила перша леді Олена Зеленська, зауваживши, що "вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі".

"Глибоко сумую, що від нас пішла Королева Єлизавета II. Надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі. Мої щирі співчуття родині королеви та всьому народу Великої Британії", - написала Зеленська.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Йому 74 роки.

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