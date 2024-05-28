Наші хлопці дуже вмотивовані: Зеленський відвідав військову базу “Мелсбрук”, де навчаються українські пілоти (відео)

За словами президента, Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16.
Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу “Мелсбрук”. Там проходять навчання українських пілотів на винищувачах.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
За його словами, Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16. Вони необхідні для посилення захисту нашого неба.
“А також чекаємо вдома наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави”, - наголосив глава держави.
Нагадаємо, що російські окупанти вже два тижні наступають на Харківському напрямку. Армії РФ вдалося зайти углиб на 10 кілометрів.
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