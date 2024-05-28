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Наші хлопці дуже вмотивовані: Зеленський відвідав військову базу “Мелсбрук”, де навчаються українські пілоти (відео)

Наші хлопці дуже вмотивовані: Зеленський відвідав військову базу “Мелсбрук”, де навчаються українські пілоти (відео)

Фото: Скріншот

За словами президента, Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16.

Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу “Мелсбрук”. Там проходять навчання українських пілотів на винищувачах. 

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16. Вони необхідні для посилення захисту нашого неба.

“А також чекаємо вдома наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави”, - наголосив глава держави.

Зеленський відвідав військову базу “Мелсбрук”

Зеленський відвідав військову базу “Мелсбрук”

Нагадаємо, що російські окупанти вже два тижні наступають на Харківському напрямку. Армії РФ вдалося зайти углиб на 10 кілометрів.

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