"Наші люди спонсорують дрони для ЗСУ!": російський губернатор пожалівся на "атаки українських спецслужб" (відео)

Політика охопила справжня істерика, що не може не тішити.

Губернатор Курбаса Сергій Цивільєв заявив, що мешканці регіону активно спонсорують ворога. Так, через шахрайство росіяни витрачають кошти на підтримку ЗСУ. Мовляв, вже перераховані мільйони рублів, тож це слід зупинити.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Російський губернатор пожалівся, що його люди спонсорують ворога

Нас все влаштовує

За словами губернатора, росіян щохвилинно "атакують українські спецслужби". Мовляв, від початку року вони змусили переказати на рахунки, з яких оплачуються дрони та озброєння для ЗСУ, мільйони рублів.

"Під прицілом найбільш вразливі – наші батьки та близькі, кожен має попередити їх про небезпеку. Ми забов'язані це зупинити. Ці перерахунки спонсорують ворога. Головне – запобігти злочинові. Кожен має пам'ятати: переказав кошти – допоміг ворогові", – волає Цивільєв.

Керівників підприємств попросили роз'яснити усе своїм співробітникам. За це вони несуть "персональну відповідальність".

Що ж, більше донатів на дрони! Не зупиняйтеся, нас усе влаштовує.

Нагадаємо, дрони атакували НПЗ в кількох областях Росії.

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