“Наші міста не бомблять”: президент Чехії розкритикував "втому від війни" у Європі

Чеський лідер вважає, що допомога Україні є спільним інтересом для усіх європейських країн.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що політикам в європейських країнах немає підстав говорити про "втому від війни", оскільки тут її не відчувають так, як в Україні.

Про це він говорив в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

Про “втому від війни”

“Про "втому" можуть говорити тільки Україна і Росія... У наших країнах можна сказати, що ми звикли до цієї війни, але не втомилися. Наші міста не бомблять, наших громадян не вбивають. Єдиний наш тягар щодо допомоги Україні – це прийом біженців і певне зниження комфорту. Ми не відчуваємо страждань", - наголосив чеський лідер.

При цьому він застеріг деяких політиків від безвідповідального використання наративів про “інфляцію чи зростання цін на енергоносії, щоб налаштувати виборців проти допомоги Україні”, оскільки це загрожуватиме “проблемами в Європі".

"Ми повинні мати мужність сказати нашим співгромадянам, що допомога Україні є нашим інтересом", - підкреслив президент Чехії.

Про фінансову допомогу Україні

Петр Павел висловив розчарування тим, що через позицію Угорщини було заблоковано надання Україні фінансової допомоги від ЄС в розмірі 50 мільярдів євро протягом чотирьох років.

“Якщо ми вважаємо, що війна в Україні – це зло проти правового порядку, що вона зачіпає основи наших суспільств, ми повинні підтримувати країну, хочемо ми цього чи ні. Не з любові до українців, а щоб відстояти наш спосіб життя. Якщо дозволити Росії перемогти, це створить загрозу нашій власній безпеці, нашому майбутньому», - заявив Павел.

За його словами, в інтересах усіх чим швидше вирішити питання фінансової допомоги Україні.

Про український контрнаступ

Президент Чехії вважає, що недостатній успіх українського контрнаступу пов’язаний із тим, що партнери не надали Києву все необхідне озброєння.

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“Країни-партнери неохоче постачали сучасну техніку, деякі елементи надходили пізніше, а коли Україна розпочала контрнаступ, співвідношення сил не дозволяло досягти швидкого успіху”, - сказав він.

Петр Павел зазначив, що європейські економіки та оборонна промисловість досі працюють у режимі мирного часу, тож коли ЄС пообіцяв мільйон боєприпасів, не було зроблено кроків для збільшення їх виробництва.

Крім того, за його словами, з міркувань безпеки країни Заходу хотіли вберегти певні найсучасніші технології, щоби не допустити їх потрапляння до рук росіян.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає “безцінним” членство України в НАТО з точки зору національних інтересів своєї країни.

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