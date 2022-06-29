"Наші традиційні землі": депутат з Литви вимагає від Росії надати їм сухопутний коридор до Смоленська

"Наші традиційні землі": депутат з Литви вимагає від Росії надати їм сухопутний коридор до Смоленська

Депутат литовського сейму Матас Малдейкіс відреагував на істерики російської влади щодо блокади Калінінграда.

Він потролив державу-окупантку, вимагаючи надати Литві сухопутний коридор до традиційних литовських земель у Смоленську.

Про це Матас Малдейкіс написав у соціальних мережах.

"У відповідь на претензії Росії щодо Калінінграда ми вимагаємо повного доступу до традиційних литовських земель Смоленська через цей сухопутний коридор", - написав депутат, опублікувавши карту, як повинен виглядати цей сухопутний коридор.

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E — Matas Maldeikis MP (@MatasMaldeikis) June 29, 2022

Нагадаємо, раніше Матас Малдейкіс увідповідь на законопроєкт депутата російської Держдуми Євгена Федорова, який вимагає скасувати визнання РФ незалежності Литви, запропонував розірвати Полянівський мирний договір 1634 року, укладений між Росією та Річчю Посполитою.

Цей договір було укладено між Росією та Річчю Посполитою після Смоленської війни (1632-1634), він фіксував кордони між країнами. Тому, як іронічно зауважує литовський депутат, його країна може вимагати від Росії “повернути всі окуповані території Великому князівству”.

“Смоленськ – це Литва!” - нагадав Малдейкіс.

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