"Нашій демократії доведеться знову вчитися ходити": міністр оборони Словаччини про замах на Фіцо

Лікарям вдалося стабілізувати стан прем’єр-міністра Роберта Фіцо, але його життя ще все ще у небезпеці після чотирьох вогнепальних поранень, які спричинили значні травми.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк після відвідин прем'єра, який досі перебуває у лікарні.

"Незгода з іншою політичною думкою, незгода з іншими поглядами перетворилася на навмисне вбивство… Можливо, така серйозна травма Роберта Фіцо змусить його знову вчитися багатьом речам, можливо, нашій демократії доведеться знову вчитися ходити і терпіти іншу думку", – заявив Калиняк.

Міністр додав, що замах на вбивство прем'єр-міністра "звів нанівець багаторічні зусилля щодо демократичного розвитку країни".

Нагадаємо, експерт пояснив, як замах на Фіцо вплине на європейську політику. На думку Сергія Герасимчука, реакція щодо замаху на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стала тригером для політичних сил.

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