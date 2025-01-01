Наскільки зросло населення світу 2024 року: демографи дали прогноз на 2025 рік

У січні 2025 року очікується 4,2 народження та 2,0 смерті щосекунди.

У 2024 році чисельність населення світу збільшилася на понад 71 мільйон людей і досягла 8,09 мільярда на початок 2025 року.

Про це йдеться в статті Associated Press, з посиланням на Бюро перепису населення США.

Зростання становить 0,9% і було дещо нижчим, ніж у 2023 році, коли приріст склав 75 мільйонів. У січні 2025 року очікується 4,2 народження та 2,0 смерті щосекунди.

Населення США у 2024 році зросло на 2,6 мільйона осіб, досягнувши 341 мільйона на Новий рік.

"Очікувалося, що в січні 2025 року в Сполучених Штатах буде одне народження кожні 9 секунд і одна смерть кожні 9,4 секунди. Очікується, що міжнародна міграція додаватиме одну людину до населення США кожні 23,2 секунди", - йдеться в повідомленні.

Приріст населення у США на одну особу відбувається кожні 21,2 секунди.

Протягом 2020-х років населення США зросло на 9,7 мільйона осіб, а в 2010-х роках приріст був найнижчим з 1930-х років – лише 7,4%.

Нагадаємо, від початку великої війни населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть.

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