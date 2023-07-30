Наслідки атаки безпілотників на Москву: закритий аеропорт та евакуація людей

Після атаки на місто невстановлених безпілотників, у Москві аеропорт Внуково закрито на виліт і приліт, рейси перенаправляють в інші аеропорти.

Режим "Килим" введений в аеропорту Внуково. Літаки більше не приймають, їм доводиться кружляти у повітрі. Посадку на виліт також припинили.

Також триває евакуація з комплексу "Москва-Сіті" для перевірки будівлі, повідомили в екстрених службах.

Після атаки БПЛА на столицю РФ пошкоджено обшивку IQ-кварталу в "Москва-Сіті". Постраждало офісне приміщення.

Також пошкоджено скло сусідньої вежі.

До того ж за інформацією з соціальних мереж, вибуховою хвилею з офісу "Москви-Сіті" винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке знаходиться у комплексі IQ-квартал.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що мер Москви традиційно звинуватив в атаці на місто "українські безпілотники".

Атака дронів по Москві

У понеділок, 24 липня, у Москві розпочалася "бавовна". О 04:00 вибухи лунають у різних районах міста. Причиною вибухів нібито стала недолуга робота російської ППО по будівлях містян.

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував ранкові вибухи в Москві. З його слів, в Росії всі, хто займаються безпекою, напоготові. Традиційно звинуватили ЗСУ в атаці у Міністерстві оборони Росії. Зазначається, що нібито було "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території міста Москви".

Тим часом "панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити безпілотник. Зазначається, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки - менше ніж 300 метрів.

Своєю чергою, налякані жителі Москви поскаржилися на атаку дронів. Москвичі бідкаються, мовляв, не спали від 4-ї години ранку, а також - на великі клубки диму в небі.

Натомість голова Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику через атаку безпілотників. Він пригрозив новими "нестандартними ударами" по Україні.Він заявив, що є місця в Україні, по яких Росія ще не била, тому треба не чекати, а атакувати їх.

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