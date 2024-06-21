Наслідки атаки на російську нафтобазу в Адигеї: супутникові фото

Російська влада повідомляла, що внаслідок удару дронів виникла пожежа, яка охопила площу 400 квадратних метрів.

Наслідки українського удару по нафтобазі компанії "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" у селищі міського типу Енем в республіці Адигея показали на супутникових знімках.

Відповідні фотографії до та після удару дронів опублікувала російська служба “Радіо Свобода”.

На фотографіях видно, що зруйновано як мінімум одну будівлю, пошкоджено ангар поряд із нею.

Нафтобаза в Адигеї до атаки дронів

Російська нафтобаза в Адигеї після удару дронів

У виданні стверджують, що самі баки із паливом не постраждали.

Раніше керівник російської республіки Адигеї Марат Кумпілов повідомляв про пожежу внаслідок атаки, яка охопила площу 400 квадратних метрів.

Нагадаємо, цього тижня Служба безпеки України підірвала одразу чотири нафтобази росіян.

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