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Наслідки будуть масштабні: США та Канада обговорили свої дії у випадку російської агресії проти України

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Наслідки будуть масштабні: США та Канада обговорили свої дії у випадку російської агресії проти України

Associated Press

Ентоні Блінкен та Мелані Жолі обговорили рішучу відповідь на російську агресію проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували свої дії у випадку нової агресії Росії проти України. 

Про це повідомляє пресслужба Департаменту США. 

Ентоні Блінкен та Мелані Жолі обговорили рішучу відповідь на російську агресію проти України.

Також керівники дипломатичних відомств США та Канади обговорили готовність союзників і партнерів "забезпечити масштабні наслідки і серйозні втрати для Росії в разі нападу на Україну".

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