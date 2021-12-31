Наслідки будуть масштабні: США та Канада обговорили свої дії у випадку російської агресії проти України

Ентоні Блінкен та Мелані Жолі обговорили рішучу відповідь на російську агресію проти України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували свої дії у випадку нової агресії Росії проти України.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту США.
Ентоні Блінкен та Мелані Жолі обговорили рішучу відповідь на російську агресію проти України.
Також керівники дипломатичних відомств США та Канади обговорили готовність союзників і партнерів "забезпечити масштабні наслідки і серйозні втрати для Росії в разі нападу на Україну".
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Президент США Джо Байден планує 2 січня 2022 року телефоном поспілкуватись із Володимиром Зеленським. Це підтвердив також і український президент.
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