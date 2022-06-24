"Наслідки для путінського режиму будуть сумними": Арестович - про резолюцію щодо визнання Росії державою-терористом

"Наслідки для путінського режиму будуть сумними": Арестович - про резолюцію щодо визнання Росії державою-терористом

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що резолюція про визнання РФ державою-спонсором тероризму матиме серйозні наслідки для країни-агресорки.

Якщо США визнають Росію спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Там американське правосуддя, Комітет із міжнародних справ Сенату США підтримав резолюцію визнати Росію державою-терористом. Наслідки цієї резолюції будуть сумними для путінського режиму та Росії, яку він очолює", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії заявила, що Європа не повернеться до нормальних стосунків із кремлівським диктатором.