"Наслідки для путінського режиму будуть сумними": Арестович - про резолюцію щодо визнання Росії державою-терористом

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що резолюція про визнання РФ державою-спонсором тероризму матиме серйозні наслідки для країни-агресорки.
Якщо США визнають Росію спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків
Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.
"Там американське правосуддя, Комітет із міжнародних справ Сенату США підтримав резолюцію визнати Росію державою-терористом. Наслідки цієї резолюції будуть сумними для путінського режиму та Росії, яку він очолює", - сказав Арестович.
Нагадаємо, що президентка Єврокомісії заявила, що Європа не повернеться до нормальних стосунків із кремлівським диктатором.
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