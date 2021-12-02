Наслідки негоди: майже тиждень понад 30 тисяч людей на півночі Англії та Шотландії сидять без світла

Британські метеорологи кажуть такої негоди в країні не було більше десятка років.
Наслідки шторму – вже майже тиждень понад 30 тисяч людей на півночі Англії та Шотландії залишаються без електрики.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Зимова негода накрила королівство ще минулої п'ятниці, 26 листопада. Та ремонтні роботи в деяких районах ще й досі далекі від завершення. Потужні опади, мокрий сніг з градом та ураганним вітром спричинили не лише аварійні відключення електрики, але й залишили чимало руйнувань.
Нагадаємо, напередодні в Україні лиха наробив потужний вітер, який валив дерева,бетонні стовби та обривав лінії електропередач.
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