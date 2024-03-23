Наслідки перемоги Трампа для НАТО: голова МЗС Британії зробив гучну заяву

Девід Кемерон уникав критики Трампа, але дав зрозуміти, що визнає ризики його потенційного обрання президентом США.

Голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон вважає, що пакт AUKUS і альянс НАТО повинні прийти в "найкращу можливу форму", щоб збільшити свої шанси пережити потенційне повернення Дональда Трампа до Білого дому. Таку заяву він зробив після переговорів на найвищому рівні в Австралії.

Про це пише The Guardian.

Під час виступу Кемерон намагався уникати критики Дональда Трампа і заявив, що "тільки від Америки залежить", кого її громадяни оберуть президентом.

"Те, що ми робитимемо, і я впевнений, що зробив би австралійський уряд, — це працювати з тим, хто стане президентом", — підкреслив Кемерон.

Проте голова британського зовнішньополітичного відомства, схоже, "неявно визнав ризики", з якими можуть зіткнутися альянси AUKUS та НАТО у разі обрання президентом Трампа.

Кемерон назвав партнерство AUKUS, в рамках якого США та Велика Британія допоможуть Австралії у придбанні атомних підводних човнів, "абсолютно блискучою угодою", а НАТО — "найуспішнішим оборонним союзом в історії".

"Найкраще, що ми можемо зробити, — це зміцнити ці альянси, привести ці проєкти в найкращу можливу форму, щоб хто б не став новим президентом, він міг побачити їхню роботу з дуже успішним набором механізмів", — зазначив голова МЗС.

Видання зазначає, що Трамп досі не робив ворожих зауважень щодо угоди AUKUS і при цьому часто скептично висловлювався з приводу НАТО.

Нагадаємо, Foreign Affairs вважає, що перший президентський термін Трампа відчував на міцність трансатлантичні відносини, а у разі його перемоги на виборах 2024 року зв'язки США з Європою та НАТО можуть бути остаточно зруйновані.

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